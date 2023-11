Ricettazione, furti e ubriachezza. Scattano un arresto e tre denunce

Un arresto e tre denunce. È questo il bilancio del servizio di controllo straordinario del territorio che è stato effettuato venerdì scorso dai carabinieri della Compagnia di Copparo, assieme ai militari della Stazione Forestale di Ferrara, del NIL di Ferrara e del NAS di Bologna, sul territorio dell’Unione ‘Terre e Fiumi’. Ad essere arrestato è stato un 41enne, in quanto colpito da un ordine di accompagnamento in carcere dell’Autorità Giudiziaria per vari reati contro il patrimonio: dovrà espiare una pena di due anni e sette mesi di reclusione. Per il reato di ricettazione, invece, è stato individuato e denunciato un cinquantasettenne. Nel corso del servizio non sono mancati i controlli ad attività commerciali ed agricole, il cui scopo era quello di verificare l’applicazione delle normative in materia di lavoro e di sanità. Dagli approfonditi controlli dei militari non sono risultate anomalie. Complessivamente i carabinieri hanno controllato 13 persone a vario titolo destinatarie di provvedimenti restrittivi della libertà, oltre a 10 autovetture e 22 persone ritenute di potenziale interesse operativo. Proprio in tale ambito sono scattate due denunce per guida in stato di ebbrezza, a carico di altrettanti automobilisti, trovati alla guida con valori di alcol oltre quelli consentiti per legge. Per loro è scattata anche la sospensione della patente di guida.

v.f.