Ricette antiche e donne moderne

Nella biblioteca del Centro documentazione donna via Terranuova 12/b, a Ferrara oggi alle 16.30 Elisabetta Fabbri parla di Ricette antiche per donne moderne. Da un antico quaderno di cucina appartenente alla famiglia è nata l’dea di approfondire la storia gastronomica del nostro territorio e di tramandare alcune ricette, anche inedite, affinché non vada perduto un prezioso patrimonio lasciatoci dalle nostre nonne. Alla presentazione seguirà una degustazione di brasadella. Maria Elisabetta Fabbri, nata a Ferrara, laureata in Lettere presso l’Università di Bologna, ha insegnato italiano, storia e storia dell’arte alle scuole superiori. Amante dell’arte, della storia e della cucina, ha al suo attivo già altre pubblicazioni.