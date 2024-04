"Ricette e nuove tecniche. A scuola dai grandi chef"

Erano iniziati quasi per gioco dodici anni fa, e poi col tempo si sono sempre più strutturati, conquistando anche grandi professionisti della ristorazione. Sono i corsi di cucina “dall’Antunna allo Zenzero – Reset and Cook”, al via il prossimo lunedì 15 aprile presso il Centro Polifunzionale di via Fermi a Bondeno. I corsi sono organizzati dal Comune di Bondeno in collaborazione con la Pro Loco di Bondeno, e vedono come partner Cna e Ascom Confcommercio. Dal pesce alla carne, dai panificati al dolce, la cucina avrà modo di essere approfondita sotto ogni aspetto chiave, "con la partecipazione di grandi esperti e professionisti della ristorazione, sotto l’attenta regia del curatore, Nicola D’Andrea, cui va un grande e sentito ringraziamento – evidenzia il sindaco, Simone Saletti –. Riprende un ciclo di attività dietro e davanti ai fornelli purtroppo interrotto dalla pandemia, che sta già avendo una ripresa encomiabile grazie all’ampio riscontro da parte della cittadinanza. Durante le serate – chiosa il sindaco –, sarà valorizzato il nostro territorio in particolare con i prodotti a marchio Deco, in questo caso il riso, il miele e il vino". Dunque, il primo appuntamento sarà lunedì 15 aprile alle ore 20.15 con “Ittico: rivisitazione in chiave contemporanea” a cura degli chef Federico Osti e Jennifer Pennacchioni. Seconda data lunedì 22 alla medesima ora con “Da Casa Rizzieri: i segreti della carne” a cura di Lorenzo Rizzieri e del suo staff. Alle 20.15 di lunedì 29 si terrà invece “Farine poco raffinate”, con la partecipazione di Mirna Bertazza (MirnaLab). Soddisfatto è il curatore, Nicola D’Andrea: "Le parole chiave di questa edizione saranno condivisione, conoscenza e consapevolezza, tutte riferite a ciò che prepariamo e ai metodi che utilizziamo. Fra le varie serate, saranno approfonditi anche approcci legati all’inventiva e all’intraprendenza giovanile, con chef che arrivano da blasonati ristoranti stellati". Senza soluzione di continuità, i corsi proseguiranno durante tutti i lunedì di maggio, sempre alle ore 20.15 presso il Centro Polifunzionale: il giorno 6 “Parmigiano Reggiano, un mondo da scoprire”, con l’intervento di Luca Merighi e Maria Laura Tartari della Salumeria Tartari – Bottega con Cucina. Il 13 maggio “La valorizzazione dei prodotti in cucina tramite le nuove tecniche di cottura”, a cura degli chef Riccardo Ferrari e Luca Brina della Trattoria Antichi Sapori. Invece, si parlerà di riso il 20 maggio con “Storia, differenziazioni di prodotto, abbinamenti e degustazione”, in una serata condotta dall’Azienda Agricola Cerutti.

Claudia Fortini