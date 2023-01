Richieste per il servizio civile

COCCANILE

Procedono speditamente, grazie anche al sole di questi giorni, i cantieri programmati su tutto il territorio del comprensorio da parte del Consorzio di Bonifica di Pianura di Ferrara. Tra gli interventi in corso, quello che sta interessando via Ariosto a Coccanile, "dove si avvia alla conclusione – si legge sulla pagina Facebook dell’Ente – un importante lavoro di ripresa frane, finanziato per il 50% dal Consorzio e per il 50% dal Comune di Copparo grazie alla convenzione-quadro tra i due enti". Il lavoro, che costa complessivamente 100.000 euro, è stato appaltato alla ditta Grandi Venerino Sas di Porto Viro. Quello di Coccanile rappresenta uno dei diversi interventi realizzati nel territorio copparese. Nel mese di dicembre, ad esempio, oltre all’intervento che sta interessando via Ariosto, è stata messa mano anche alla sponda in via Canal Bianco per 350 metri, lato strada, per una ricostruzione in sasso anti-erosione: il costo di 112.500 euro è stato coperto attraverso il finanziamento della Protezione Civile nell’ambito del Piano di interventi in conseguenza dell’eccezionale maltempo che nel 2019 ha colpito anche l’Emilia-Romagna. Rientra sempre nell’ambito della convenzione tra Consorzio e Comune l’opera di ripresa frane sulla Fossa di Formignana a Fossalta: i lavori, sul lato strada, consiste nell’infissione di pali in legno, nella ricostruzione della sponda in sasso anti erosione e della banchina stradale in terra. L’intervento, del valore di 105mila euro, è stato coperto per il 50% dal Consorzio di Bonifica e per il 50% dal Comune di Copparo.