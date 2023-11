Riciclaggio di auto. Udienza rinviata

È stata rinviata a giovedì 23 l’udienza del processo in cui è imputato l’ex sciatore azzurro Alex Mayr, il quale deve rispondere del reato di riciclaggio per una supercar immatricolata a Ferrara. I due testimoni assistiti non si sono presentati ieri in tribunale e il giudice ha disposto l’ accompagnamento coattivo per il 23.