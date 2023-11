Riciclaggio per l’immatricolazione di supercar. Assolto l’ex sciatore Mair: "Fatto non commesso"

Poco prima delle 18 di ieri Alexander Mair, 53 anni, ex azzurro di sci di Bressanone, è stato assolto dall’accusa che gli aveva mosso la procura di Ferrara, per l’immatricolazione di una supercar a Ferrara. Il pm Andrea Maggioni che aveva coordinato le indagini della guardia di finanza, aveva chiesto la condanna a quattro anni e sei mesi. Di altro avviso i giudici estensi (presidente Alessandra Martinelli e giudici a latere Andrea Migliorelli e Maria Rita Baldelli), che lo hanno assolto per non aver commesso il fatto, indicando in 45 giorni i giorni necessari per motivare la sentenza. Mair era finito a processo per riciclaggio e falsi per una supercar immatricolata a Ferrara, reati legati a una grande operazione della Polizia stradale che partiva da Vicenza e arrivava in mezza Italia e non solo: Polonia, Bulgaria, Romania e Germania. Unico imputato rimasto (gli altri, i capi dell’organizzazione hanno già chiuso i conti con la giustizia da tempo), Mair ex discesista e azzurro dello sci nei primi anni ‘90.