’Riciclo d’aMare’, laboratori per i bambini degli educatori di Clara

Prenderà il via oggi a Porto Garibaldi ‘Riciclo d’aMare’, l’attività di animazione territoriale organizzata nell’ambito della campagna ‘Amo dove sono’ lanciata da Clara. Gli educatori ambientali, incaricati dalla società, si muoveranno negli stabilimenti balneari dei sette Lidi, proponendo laboratori di riutilizzo e riciclo creativo dedicati ai bambini e alle famiglie, per diffondere attraverso giochi, letture e attività manuali una cultura della sostenibilità e i princìpi per una migliore gestione delle risorse. Nel contempo gli educatori saranno a disposizione per fornire a cittadini e turisti informazioni pratiche sui servizi a disposizione, rispondere a dubbi e curiosità, raccogliere opinioni, criticità e segnalazioni. Il calendario del tour ‘Riciclo d’aMare’ è consultabile sul sito www.clarambiente.it e nella sezione News della app Junker.