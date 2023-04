Riciclo della plastica a fine vita "Craking, serve un ripensamento La politica difenda il made in Italy"

di Federico di Bisceglie

Promuovere un "ripensamento sull’utilizzo del Craking di Marghera" e, attraverso l’azione del ministero delle Imprese e del Made in Italy, favorire la "collaborazione tra Eni e Basell". La Filctem arriva al cuore del problema, all’indomani dell’annuncio da parte dei vertici del centro Natta (al Petrolchimico) del progetto Moretech: la trasformazione dei rifiuti plastici in risorse da riutilizzare. Le richieste del sindacato sono rivolte al governo. Perché, dicono, al di là dei progetti "c’è spazio anche per la politica". E la mano dell’esecutivo nella trattativa per gli approvvigionamenti di materie prime tra Eni e Basell (in scadenza il prossimo anno) potrebbe essere determinante. "Il cracking – scrive il segretario della Filctem Cgil, Fuasto Chiarioni – è la struttura che abbinata al Moretec permette di continuare a produrre materiali plastici per gli usi quotidiani, riciclando la plastica a fine vita. Ciò fa sì che i titolari della tecnologia, in assenza di ogni sollecitazione del sistema istituzionale Italia no, decidano secondo logica – la logica del mercato – di portarla via dall’Italia e di realizzare l’impianto industriale (il primo, probabilmente, di una serie di essi) in Germania dove possiedono tali strutture impiantistiche". "Dopo la fermata dell’impianto di Porto Marghera – ricorda il sindacalista – in Italia di Cracking ne rimangono solo due, entrambi di proprietà dell’Eni. Società, lo ricordiamo, controllata dallo Stato: uno a Brindisi, l’altro a Priolo (Sicilia)". Su quest’ultimo si addensano non pochi punti interrogativi dopo l’acquisizione da parte di Goi e il ricorso al golden power del governo. A ogni modo, chiude Chiarioni, "oltre a complimentarsi con Lyondell-Basell per il risultato di Moretec c’è spazio per la politica e per le istituzioni per ricercare sinergie nell’interesse italiano". Sul progetto interviene la referente del Lavoro del Pd comunale, Sara Manservigi, che attacca l’assessore alle attività produttive. "La ricerca di importanti multinazionali si è sempre contraddistinta e non manca nemmeno alla corsa verso la sostenibilità. Ultimo traguardo l’impianto di ricerca per il riciclo chimico, la cui produzione però verrà sviluppata altrove. Il Pd e i lavoratori la vorrebbero anche a Ferrara. Quello che ci lascia tanto perplessi è la posizione di assessore alle attività produttive e dell’assessore all’ambiente di Ferrara fotografati in questi giorni dalla stampa come testimonial delle attività ma mai presenti sulle vicende molto meno rosee che riguardavano le chiusure, esempio quella del cracking di Porto Marghera, le difficoltà della società Yara, per Taropol e tanto altro". Quello che la segreteria comunale dem vorrebbe sapere da questa amministrazione, rimarca Manservigi, è "quale sia la prospettiva futura che ha pensato per il sito industriale ferrarese, se sarà in grado di investire le risorse del Pnrr, se sarà in grado di sostenere il piano già più volte presentato dell’efficientamento energetico, se sarà in grado di vigilare a sostegno delle attività in essere e future, se sarà in grado di affrontare il ministro Urso sulla prosecuzione del tavolo della chimica specifico per il nostro territorio".