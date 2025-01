Ricominciano domani ’I venerdì dell’universo’, ciclo di incontri su pianeti e scienza

La storica rassegna di divulgazione scientifica ’I venerdì dell’universo’ torna quest’anno per la sua 26esima edizione, sempre con l’obiettivo di promuovere la diffusione del mondo scientifico e della ricerca. Sei serate dedicate a scienza, astronomia e fisica, in una rassegna di conferenze organizzata dal dipartimento di fisica e scienze della terra di Unife e dall’Istituto nazionale di fisica nucleare, in collaborazione con le associazioni ’Astrofili centesi’, ’Esploriamo l’universo’ e ’Astrofili Columbia’, oltre a Confcommercio e Arci. Gli incontri sono in programma venerdì 24 gennaio, domani sera, 7 e 21 febbraio, 7 e 21 marzo e 4 aprile, tutti alle 21 in sala Estense.

Nati nel 2000 come una serie di seminari dedicati all’astronomia e all’astrofisica, ’I Venerdì dell’Universo’ si sono trasformati nel tempo in un appuntamento centrale per la divulgazione scientifica a Ferrara. L’iniziativa è stata concepita per coinvolgere un pubblico ampio, con particolare attenzione ai giovani, stimolando curiosità e offrendo spunti di approfondimento, sia professionali che personali.

"É un’iniziativa che non sente lo scorrere del tempo – il commento della rettrice Laura Ramaciotti –, come ateneo la rilanciamo ogni anno con grandissimo entusiasmo. L’offerta è ricca di interventi di caratura nazionale ed internazionale, e permetterà di riscoprire il mondo che ci circonda con occhi scientifici". "Queste sono attività che rendono più attrattiva la nostra città – le parole del vicesindaco Alessandro Balboni -, Unife ha saputo anticipare i tempi rispetto agli altri atenei proponendo questa iniziativa da diversi anni. L’offerta continua a migliorarsi nonostante non sia una sfida semplice".

Sei gli speaker coinvolti in questa rassegna di conferenze: domani sera Paolo Dell’Aversana tratterà di ’Conoscenza integrata, creatività ed innovazione tra discipline scientifiche ed umanistiche’; venerdì 7 febbraio spazio a Walter Villadei con ’In volo verso il futuro, una nuova era dell’esplorazione spaziale’; venerdì 21 febbraio Maria Alessandra Papa con ’Astronomia gravitazionale’; venerdì 7 marzo la relatrice Catalina Curceanu sarà impegnata in ’Dal gatto di Schrodinger alle meraviglie delle tecnologie quantistiche’; venerdì 21 marzo ’Superpoteri con la superfisica’ con relatore Alberto Quaranta; e venerdì 4 aprile ’Rivoluzionare la radiologia diagnostica 130 anni dopo la scoperta dei raggi X’ con Alessandro Olivo.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti, con la possibilità di seguire gli eventi anche su Youtube.

Jacopo Cavallini