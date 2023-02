Riconoscenza civile ad Aniello Zamboni

È convocato per martedì alle 18.30, il Consiglio comunale di Comacchio. In apertura, vi sarà il conferimento della riconoscenza civica al professor Aniello Zamboni per l’opera di ricerca e divulgazione della storia e delle tradizioni di Comacchio. La seduta proseguirà, poi, con le variazioni di Bilancio, l’approvazione del regolamento comunale per la disciplina delle attività dello spettacolo viaggiante, circense e altre attività spettacolari illustrato dall’assessore Sandro Beltrami, e la modifica del regolamento comunale per il funzionamento dei servizi educativi per l’infanzia presentato dalla vice sindaco Maura Tomasi.