Continuano le conferenze antiviolenza nell’Alto Ferrarese dal titolo “Il bandolo della matassa. Pensieri e pratiche per uscire dalla violenza”. Le prossime tappe si terranno a Vigarano Mainarda, martedì 16 aprile dalle 17.30 alle 19.30 presso la sala consiliare del Municipio, via Municipio, 1 con l’incontro dal titolo “La cultura dell’accoglienza nelle strutture socio-sanitarie delle donne vittime di violenza”. L’ultimo appuntamento si terrà a Bondeno martedì 14 maggio 2024, dalle 17.30 alle 19.30, presso la Sala 2000, Viale G. Matteotti, 10 con l’incontro “I diritti dei minori nelle situazioni di violenza domestica”. Riconoscere la violenza di genere è il primo passo per difendersi e sensibilizzare su un tema sempre più importante nella nostra società. Gli incontri fanno parte della rassegna ’Il bandolo della matassa - pensieri e pratiche per uscire dalla violenza’. Gli incontri per l’appunto trattano della violenza di genere è un tipo di violenza fisica, psicologica e sessuale esercitata contro qualsiasi persona o gruppo di persone sulla base del loro orientamento sessuale o, come detto, sulla vase dell’identità di genere.