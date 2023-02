Riconoscere la violenza di genere Due incontri con gli esperti

Un percorso di formazione per fornire strumenti per il riconoscimento della violenza di genere e la conoscenza delle risorse del territorio. I prossimi appuntamenti si terranno il 21 febbraio, alle 17,30 al centro sociale ’Il noce’ a Poggio Renatico e il 21 marzo, alle 17,30, alla sala 2000 a Bondeno. Il primo appuntamento affronterà il tema ’Il sistema giudiziario punti di forza e criticità: le tutele legali delle donne vittime di violenza’; il secondo evento avrà come tema ’Verso un accordo territoriale integrato tra istituzioni e terzo settore’. Riconoscere la violenza di genere è il primo passo per difendersi e sensibilizzare su un tema sempre più importante nella nostra società. Gli incontri fanno parte della rassegna ’Il bandolo della matassa - pensieri e pratiche per uscire dalla violenza’.