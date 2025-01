Riconoscimenti agli agenti. Spaccio, rifiuti e soccorso. I nomi di tutti i premiati

Sono state le note di We are the champions ad accompagnare la premiazione degli agenti meritevoli della polizia locale Terre Estensi, avvenuta nell’ambito della festa di San Sebastiano, patrono del Corpo. In quaranta, fra uomini e donne, sono stati ricevuti dal comandante Claudio Rimondi e dall’assessore alle politiche Socio-sanitarie Cristina Coletti. Fra le azioni ricordate spiccano quelle legate al contrasto allo spaccio e agli affitti irregolari, gli interventi per furti e aggressioni e l’impegno profuso anche al di fuori dell’orario di servizio, indice della dedizione alla causa e al sacrificio dei premiati. Quest’ultimo è il caso dell’assistente capo Edoardo Carlini e degli agenti Gioacchino Fabrizio Belmonte e Daniele Tonolli, che il 16 agosto sono intervenuti, benché liberi dal servizio, per sventare uno scambio di stupefacenti in via delle Volte, identificando i responsabili e arrestando il pusher, trovato con cinquanta grammi di sostanza addosso. Fra gli elogi figurano anche i nomi dell’assistente scelto Davide Zamboni e dell’assistente Sandra Polastri, che lo scorso gennaio hanno individuato i responsabili del trasporto e dell’abbandono di novanta quintali di rifiuti. Un riconoscimento a Roberto Accorsi e Massimo Leonardi, andati in pensione lo scorso anno. Tra elogi, compiacimenti e note di merito sono stati premiati anche Michele Piccoli, Barbara Boaretto, Matteo Purificato, Giampaolo De Bernardi, Gianluca Stamati, Giovanni Bertelli, Sara Massaro, Alessandro Vancini, Francesco Varlaro, Raffaele Furlanetto, Marco Malservigi, Massimo Malavasi, Lorenzo Malagò, Livia Ramadani, Alessia Accorsi, Alessandro Catozzi, Aurora Venturoli, Simone Muscarnera, Benvenuto Cappiello, Cinzia Sasso, Andrea Cavalleri, Ferruccio Gazzabin, Davide Giberti, Giacomo Natati, Giovanni Dioli, Giacomo Andreolini, Stefania Mosele, Erik Aguiari, Nicola Cristi, Luca Trevisani, Andrea Badiali, Michela Mori, Roberto Di Bartolo, Daniele Pamini e Clelia Russotto.

b. r.