Riconoscimento a Licio Esposito

Nella sala consiliare del Comune di Lagosanto si è svolta una breve, ma emozionante cerimonia per esprimere riconoscenza al luogotenente carica speciale in congedo Licio Esposito. Il sindaco Cristian Bertarelli gli ha consegnato una targa in segno di gratitudine per il servizio svolto nella comunità laghese. Lo scorso primo settembre infatti, dopo 38 anni di servizio, il luogotenente per raggiunti limiti d’età è andato in pensione, dopo essere stato al comando della Stazione di Lagosanto fino al mese di giugno di quest’anno.

Alla cerimonia hanno preso parte il comandante della Compagnia dei carabinieri di Comacchio, tenente Lucilla Esposito, l’attuale comandante della Stazione di Lagosanto, luogotenente Rosario De Pascali che si è insediato lo scorso mese di settembre, e una nutrita rappresentanza di carabinieri della Stazione locale e alcuni soci della Sezione dell’Anc. Già a settembre, nell’accogliere in Municipio e dare il benvenuto al neo comandante della Stazione di Lagosanto Rosario De Pascali e al comandante della Compagnia Lucilla Esposito, il primo cittadino aveva riservato parole di riconoscenza al luogotenente Esposito.