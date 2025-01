Riconoscimento a ’Teatri del Delta’: "Un vero contenitore artistico"

COMACCHIOLa cooperativa I Teatri del Delta è una delle cinque idee vincitrici della settima edizione di Coopstartup Romagna, il progetto per la creazione di nuova impresa mutualistica realizzato ogni anno da Legacoop Romagna e Federcoop Romagna con il sostegno di Coop Alleanza 3.0 e Coopfond. Coopstartup ha l’obiettivo di accompagnare lo sviluppo di idee imprenditoriali innovative affiancando i premiati nella costituzione di nuove cooperative o sostenendo giovani cooperative già esistenti. A I Teatri del Delta sono andati 15mila euro in risorse economiche e servizi. I Teatri del Delta dal 2021 raccoglie esperienze di produzione artistica in essere da oltre vent’anni, sviluppatesi prima in ambito associativo, poi consolidatesi in forma imprenditoriale. Le menti dietro alla cooperativa sono quelle di Massimiliano Venturi, Annalisa Fabbri e Mattia Zecchi. "L’idea di dare corpo al progetto come cooperativa – dicono i tre soci – nasce dalla volontà di coronare la popolarità del brand artistico, conferendo in un contenitore unico le nostre attività e professionalità, che spaziano dalla produzione e distribuzione di spettacoli a livello nazionale e oltre, alla realizzazione di festival e rassegne, alla gestione di teatri comunali". I Teatri del Delta nasce, dunque, con la volontà di consolidare un’esperienza storica e radicata nelle province di Ravenna e Ferrara "e, al contempo, dilatarla in una visione organica proiettata verso il futuro con una open call: un invito ad abbracciare nuove sinergie e collaborazioni su tutto il territorio regionale e oltre". Nelle rete de’ I Teatri del Delta ci sono il Teatro De Micheli di Copparo, le stagioni teatrali di Comacchio e del Teatro Barattoni di Ostellato.