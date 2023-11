Riconoscimento al dottor Biscaglia. La cardiologia conquista gli Usa

Un giovane medico della Cardiologia del Sant’Anna si aggiudica un prestigioso riconoscimento all’interno del congresso Internazionale TCT, il più importante appuntamento scientifico per i cardiologi interventisti. Si tratta del dottor Simone Biscaglia (foto), 39 anni, originario di Bologna e in forza all’Unità Operativa di Cardiologia di Cona dal 2016.

Ogni anno si svolge negli Stati Uniti il congresso Tct che riunisci i cardiologi interventisti che si occupano di trattare le coronarie, i vasi che portano il sangue al cuore, e le valvole cardiache. Questo congresso riunisce migliaia di professionisti da tutto il mondo che discutono le più importanti novità in ambito cardiologico interventistico. Ogni anno al Tct vengono assegnati 3 premi molto ambiti e riconosciuti come i più autorevoli per chi svolge questo lavoro. Il primo alla carriera, il secondo al miglior operatore dell’anno e il terzo al miglior giovane under 40 che abbia saputo conciliare ricerca e attività assistenziale.

Quest’anno il premio TCT dedicato al giovane cardiologo interventista, scomparso prematuramente Thomas Linnemeier (il premio si chiama The Young Spirit of Thomas Linnemeier) è stato vinto dal giovane cardiologo Simone Biscaglia. Si tratta di un riconoscimento che sancisce la bravura e la caratura internazionale del giovane emodinamista che lavora presso l’Unità Operativa di Cardiologia diretta dal prof Gabriele Guardigli. Biscaglia è entrato tra i finalisti grazie al successo dello studio Fire, pubblicato sul New England Jornal of Medicine e presentato all’ESC che ha impressionato i giudici grazie al mix di ricerca, cura dei pazienti e innovazioni che ha saputo portare al mondo della cardiologia interventistica. Questo riconoscimento era stato assegnato, in quasi 30 anni di storia, solo altre 4 volte a un giovane cardiologo italiano.

"Una grande soddisfazione - commenta Simone Biscaglia – per me e per tutti i colleghi. Il premio dimostra come, lavorando in team e impegnandosi quotidianamente, si possa garantire qualità e innovazione a livello mondiale".

"La vittoria del dottor Biscaglia – sottolinea il prof Gabriele Guardigli – è l’ennesimo segno di qualità che contraddistingue il nostro Reparto. Abbiamo sempre investito su giovani capaci e brillanti che poi crescendo, si affermano tra i migliori al mondo". "Il successo è solo un punto di partenza – sottolinea il prof. Gianluca Campo, responsabile del Laboratorio di Interventistica Cardiovascolare –. Sono già in essere molti progetti e ci sono ancora tanti pazienti che hanno bisogno delle migliori cure e terapie".