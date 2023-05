Riconoscimento alla memoria "Pasini fu un promotore di arte"

In occasione della Festa dell’Agricoltura e del Volontariato di Portomaggiore, sarà consegnato ai familiari un riconoscimento in memoria di Francesco Pasini, quarant’anni spesi in allestimento di mostre, anche all’estero, editore dinamico. Al contempo si terrà la prima edizione di un’estemporanea di pittura in memoria del promotore di cultura, editore, gallerista, fondatore dell’Arstudio e del periodico Il Porto, morto l’anno scorso.

L’evento si svolgerà a Portomaggiore sabato 13 e domenica 14 maggio, una collaborazione tra l’associazione #Oltre la Pro Loco e l’amministrazione comunale. L’evento si terrà domenica 14 maggio per le vie del centro della cittadina e sarà aperto a dieci pittori che per l’occasione, con cavalletto e tavolozza, all’aperto realizzeranno un’opera all’interno dell’area del la Festa. Successivamente, domenica mattina (ore 10) in sala consiliare l’amministrazione comunale consegnerà ai figli Marco e Luca un riconoscimento speciale in memoria di Francesco Pasini per il lavoro culturale svolto a favore della comunità. Sono previsti interventi di collaboratori e amici. Si tratta di un uomo che ha fatto tanto nella sua vita meritandosi il rispetto di chi ha avuto la fortuna di lavorare con lui.

f. v.