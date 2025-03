Riconoscimento Unesco, è tempo di festeggiare i 30 anni

Ferrara celebra i 30 anni del riconoscimento Unesco con una ricca serie di eventi e iniziative che verranno presentate alla cittadinanza mercoledì, alle 12, al Ridotto del Teatro.

I 30 anni di Ferrara come città patrimonio dell’Umanità (1995-2025) saranno un’occasione importante per riscoprire il fascino senza tempo della città e del suo territorio. Parteciperanno all’incontro di presentazione il sindaco Alan Fabbri, e gli assessori Marco Gulinelli (Cultura) e Matteo Fornasini (Turismo). Saranno presenti Michele Placido, presidente della Fondazione Teatro Comunale, in videocollegamento, e l’artista Claudio Gualandi. "Sarà l’occasione per presentare alla città un ricchissimo calendario di oltre venti appuntamenti dedicati alla nostra città, in un anno così importante come quello del trentennale dal riconoscimento Unesco. Ferrara è città patrimonio dell’umanità e noi vogliamo omaggiare la sua arte, la cultura, la storia e la sua bellezza, celebrando questa ricorrenza sotto diversi punti di vista, dalla musica alla danza, all’enogastronomia alla scoperta del patrimonio naturalistico e architettonico che questa città offre agli abitanti e ai turisti. Non mancheranno alcuni volti noti, chiamati in città per questa importante festa, che da maggio a dicembre animerà Ferrara", così il sindaco Alan Fabbri.