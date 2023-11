Ricordando monsignor Negri. Un convegno internazionale col cardinale Müller e Mantovano

Fede, ragione, missione: sono le tre parole chiave per entrare nel profondo della personalità e dell’azione storica di don Luigi Negri, uomo di cultura e sacerdote milanese, poi Vescovo di San Marino - Montefeltro e Arcivescovo di Ferrara - Comacchio. Un uomo che ha dedicato l’intera sua vita e ha speso tutte le sue energie, fino all’ultimo respiro la notte di San Silvestro del 2021, per testimoniare Gesù Cristo, presente qui e ora nella sua Chiesa cattolica.

A 82 anni dalla nascita (Milano, 26 novembre 1941) e a due anni dalla morte, associazioni di tutta Italia e della Repubblica di San Marino, enti ecclesiastici e pubblici, aziende private, si sono mobilitati per rendere onore a Negri quale "uomo di fede e maestro di cultura" che ha lasciato un segno positivo in molti, durante l’attraversamento degli ultimi sessant’anni di storia della Chiesa e della nostra nazione. L’omaggio si svolgerà nelle forme di un convegno con relatori di altissimo livello, ma non destinato a pochi studiosi bensì – come sempre ha inteso fare Luigi Negri – aperto a chiunque sia interessato ad una verifica reale dei contenuti da lui proposti, dentro e fuori l’ambito ecclesiale. La giornata di sabato 25 novembre, al Teatro Nuovo di Dogana (RSM), si svolgeranno due sessioni. Nella prima, al mattino, dedicata al tema "Fede e ragione: un incontro per il bene dell’uomo", interverranno il Cardinale tedesco Gerhard Ludwig Müller, che è stato uno dei più stretti collaboratori di Papa Ratzinger e, poi, di Francesco, alla guida della Congregazione vaticana per la Dottrina della Fede; in seguito il filosofo e uomo politico Rocco Buttiglione della Pontificia Accademia di Scienze Sociali, che ha conosciuto da vicino Negri e ha collaborato con lui. Chiuderà la mattinata l’on. Alfredo Mantovano, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, cioè il braccio destro di Giorgia Meloni. Moderatore il giornalista del periodico “Tempi” Rodolfo Casadei. Nel pomeriggio i lavori riprenderanno mettendo al centro il tema della missione come "autorealizzazione della Chiesa". Daranno il loro contributo tre relatori: l’Arcivescovo emerito di Trieste mons. Giampaolo Crepaldi, fondatore dell’Osservatorio “Card. Van Thuan” sulla Dottrina sociale della Chiesa; una importante figura femminile di vita contemplativa benedettina, Madre Monica Della Volpe, Badessa emerita del Monastero trappista di Valserena; il professore di Filosofia politica presso l’Università di Urbino Marco Cangiotti. Modera Rodolfo Casadei.

re. fe.