Ricordare Matteotti a Ferrara, inaugura la mostra documentaria

Dalle 14.15 di oggi, all’Archivio di Stato, aprirà la mostra documentaria dedicata al ricordo di Giacomo Matteotti e ai suoi giorni ferraresi. Saranno esposti documenti originali ed in copia appartenenti ai fondi della Prefettura e della Questura di Ferrara, che riguardano sia la presenza del deputato di Fratta Polesine in città nel gennaio 1921, sia il suo ricordo, testimoniato dal materiale sequestrato dopo il suo assassinio durante le perquisizioni effettuate nelle case degli antifascisti di tutta la provincia. Per partecipare all’inaugurazione è richiesta prenotazione a as-fe.prenotazioni@cultura.gov.it, indicando la presenza a uno dei due turni, quello delle 14.15 oppure quello delle 16. Saranno accettate prenotazioni sino all’esaurimento dei posti disponibili.

Giacomo Matteotti fu eletto deputato nel 1919 nel collegio Ferrara-Rovigo. Lasciò il congresso del partito socialista che si stava tenendo a Livorno, dal quale sarebbe nato il partito comunista, per venire a Ferrara, dove gli squadristi di Italo Balbo, sostenuti dagli ‘agrari’ – i grandi proprietari latifondisti che sfruttavano i braccianti per coltivare le terre di loro proprietà –, avevano dato vita allo ‘squadrismo’, ricorrendo alla violenza per fronteggiare l’avanzata del partito socialista. Dopo gli scontri del Castello Estense del 20 dicembre 1920, nei quali rimasero uccisi in sei tra fascisti e sociailisti, Matteotti fu inviato dal partito in città, dove giunse probabilmente intorno al 15 gennaio 1921. A Ferrara ricoprì per due settimane la carica di segretario della Camera del Lavoro e raccontò quanto vide in città nel suo intervento alla Camera del 31 dicembre. Per 13 volte nominò la città, in un discorso volto a rinnovare i propositi di pace: "Abbiamo detto loro: state calmi, non rispondete alle violenze. Nonostante tutto, non bisogna reagire".