Ricordati gli eccidi della Certosa "Teniamo vivi i valori dei martiri"

di Lucia Bianchini

Ferrara ha ricordato gli eccidi della Certosa dell’11 e del 20 agosto 1944 e i nove antifascisti che lì furono fucilati con una cerimonia e la deposizione di una corona di alloro, alla presenza delle autorità civili e militari e delle associazioni combattentistiche e d’arma, nella mattinata di ieri. A rappresentare l’amministrazione Comunale è stata Angela Travagli, assessore alle attività produttive, che ha sottolineato l’importanza di non dimenticare quanto è stato: "Oggi ancora una volta, il nostro compito è quello di tenere vivo il ricordo di questi nostri concittadini, per ritrovare e tramandare alle giovani generazioni i loro ideali di democrazia e libertà. Valori oggi non certo svaniti, ma trasmessi a noi con il loro sacrificio perché ne diventassimo portatori attivi a nostra volta. I loro nomi sono fissati nel marmo di questa lapide ma la loro memoria e il loro esempio devono continuare a vivere attraverso noi perché ciò che hanno vissuto e sofferto non debba mai più accadere". Presenti alla cerimonia anche due famiglie eredi dei martiri di quell’eccidio: il nipote di Donato Cazzato, Antonio, da Acquarica del Capo, in provincia di Lecce e tre generazioni della famiglia di Guido Fillini: la pronipote Silvana Baroni insieme ai genitori e alla figlia. A ripercorrere cosa è stato il fascismo a Ferrara e la storia di chi ha fatto la Resistenza nella nostra città è stata la storica Antonella Guarnieri, referente del Museo del Risorgimento e della Resistenza: "Fu a Ferrara che il 4 aprile del 1921 Mussolini, sconfitto alle elezioni politiche del 1919 e alle amministrative del 1920, allacciò un patto di ferro con Vico Mantovani, capo degli agrari ferraresi, in quel periodo i più importanti di tutta la Penisola, mettendo i suoi uomini al servizio del potere agrario". "Parte da qui – così Guarnieri- il regime che per vent’anni sottomise l’Italia e al quale questi uomini, questi ragazzi, che noi oggi stiamo ricordando, si opposero con modalità e con sfumature differenti, ma con eguale ed indiscutibile coraggio. Vi era infatti un’ossatura antifascista in città, a cui appartenevano persone provenienti da tutti i partiti: socialisti, monarchici, cattolici, gli operai e le loro mogli, che creano questa associazione interpartitica e interclassista considerata pericolosissima dall’Ovra, avvicinano anche Cadorna, nel momento in cui ricostruisce la divisione Ariete II, di cui faceva parte anche Donato Cazzato, che fu una figura di primo piano della Resistenza ferrarese. Con l’eccidio del Doro l’antifascismo ferrarese entra poi in una sorta di sonno, ma il 1944 è importantissimo, con l’uccisione di Cazzato, Zanella e Bisi si sottolineò l’importanza di aver distrutto questo gruppo". "Abbiamo qui la dimostrazione – ha concluso la storica- di come l’unione delle forze democratiche e antifasciste sia necessaria per il bene della società, e che il popolo, i lavoratori non possono stare senza gli intellettuali e viceversa, io credo sia un messaggio eterno".

Commoventi le pagine del diario del cappellano del carcere don Lelio Calessi, lette da Nicolò Govoni, ricercatore dell’Istituto di storia contemporanea. Calessi venne infatti chiamato per portare conforto religioso alle sette vittime del primo eccidio e ne da un resoconto preciso e dal grande coinvolgimento emotivo. "Furono condotti al muro fatale con la faccia rivolta al plotone – racconta il sacerdote- eppure la crudeltà umana ha voluto fucilarli alla schiena. I primi quattro erano già là. Bighi che era il primo a destra ci disse: ‘Ci potete fucilare al petto, perché cattive azioni non ne abbiamo fatte. Reverendo- rivolto a me- non ci abbandoni’".