’Ricordi felici’, le memorie degli anziani raccolte in un libro

Gli ospiti della Centro terza età "Giulio Colombani" di Portomaggiore hanno raccontato i loro ricordi, un’occasione riconoscere e valorizzare le proprie esperienze, mostrando così la capacità di emozionarsi ancora: matrimoni, figli, prima comunione, vacanze, gatti, una vita di lavoro. Li hanno raccontati alle educatrici Alice Bulgarelli e Sara Tonioli, curatrici del progetto "Ricordi felici". I ricordi dei partecipanti sono poi stati raccolti in un libro consultabile nella struttura. Gli obiettivi del progetto, che ha coinvolto trentotto anziani con grado cognitivo adeguato alla rievocazione e rielaborazione delle esperienze di vita passate, sono andati nella direzione di mantenere vive le emozioni, evitando l’apatia, valorizzare la persona anziani nella propria unicità, facilitare la socializzazione e il dialogo tra i vari ospiti all’interno della struttura, rafforzare maggiormente la relazione con l’animatrice, in quanto si presta a condividere i momenti felici degli ospiti, oltre a favorire il benessere bio-psico-sociale degli ospiti. Nei giorni scorsi, alla presenza di monsignor Ugo Berti e del sindaco Dario Bernardi, è stato presentato nella struttura di via Carlo Cavallini.