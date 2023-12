Ricostruzione col trucco. Lavori post-terremoto e importi ‘gonfiati’. Condanne definitive

La corte di Cassazione ‘sigilla’ con due condanne la lunga e complessa vicenda giudiziaria legata alla ricostruzione di un capannone di proprietà della Far Dosso di Cento, che era stato distrutto dal terremoto. Con la sentenza degli ‘ermellini’, depositata pochi giorni fa, diventano quindi definitive le pene stabilite nei precedenti gradi di giudizio per gli unici due imputati rimasti dei sei iniziali, Cristiano Garutti, amministratore della Fenice Srl, società esecutrice delle opere di ristrutturazione (tre anni di reclusione) e Gianluca Alberghini, titolare dell’azienda Far Dosso, proprietaria dell’immobile danneggiato dal terremoto di maggio 2012 e che ottenne i contributi (due anni con pena sospesa e non menzione). Entrambi dovevano rispondere di una truffa aggravata conteggiata dagli inquirenti in oltre mezzo milione.

Le accuse. Secondo procura e guardia di finanza, l’importo dei lavori da eseguire per i danni post-sisma sarebbe stato gonfiato in modo da ottenere finanziamenti più cospicui rispetto alle somme che effettivamente sarebbero state spese per la ricostruzione. Soldi in più che sarebbero stati ottenuti grazie a false fatture emesse per lavori mai eseguiti e liquidate sia all’azienda che a una delle imprese che avevano svolto le opere. La sentenza di primo grado, risalente al febbraio 2020, è stata confermata nel novembre successivo dalla corte d’Appello di Bologna. Quest’ultimo verdetto è stato impugnato dai legali degli imputati, i cui ricorsi sono però stati dichiarati inammissibili dai giudici della Suprema corte. La Regione, inizialmente parte civile, ha revocato la propria costituzione a seguito del risarcimento del danno.

La difesa. Il caso potrebbe però non essere chiuso in maniera definitiva. L’avvocato Beatrice Capri, difensore di Alberghini, sta infatti studiando nuove mosse. "Ci sono motivi di ricorso in Cassazione che potrebbero essere meglio valutati in altre sedi – ha commentato il legale –. Stiamo valutando l’eventuale impugnazione alla Corte di giustizia europea".

Federico Malavasi