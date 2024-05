Ricostruzione, il punto sulle opere: "A breve tocca all’ex municipio"

"Dodici anni dalla prima tragica scossa di terremoto che colpì le nostre case, edifici storici e imprese. Quei momenti hanno lasciato un segno indelebile nelle nostre comunità". È così che sui social ieri il sindaco Edoardo Accorsi ha lasciato il suo pensiero, entrando poi nel dettaglio per quanto riguarda il punto sulla ricostruzione. "Voglio ricordare le vittime e le loro famiglie, come lo straordinario slancio di generosità e solidarietà, insieme all’impegno, che ha visto coinvolti soccorritori, volontari, associazioni e singoli cittadini – ha scritto –. A dodici anni da quel sisma, la nostra città sta, un passo alla volta, rialzando la testa. Ne è certamente un esempio la riapertura della nostra Civica Pinacoteca il Guercino, tornata ad essere fiore all’occhiello del nostro patrimonio culturale. Sappiamo di aver ancora del lavoro da fare, lo stiamo facendo e continueremo a farlo senza sosta. Per ridare alla nostra comunità la bellezza e la serenità che merita".

Con il Carlino ha poi fatto il punto sulla ricostruzione che vede in teatro ed ex municipio il prossimo step. "Per l’ex municipio siamo alle fasi finali di approvazione del progetto, abbiamo sostanzialmente ricevuto un assenso dalla struttura commissariale, manca un’ultima integrazione che i progettisti stanno producendo e poi potremo partire con l’iter tecnico previsto per la validazione del progetto, la messa a gara e tutto ciò che ne consegue – dice Accorsi –. Non abbiamo tempi certi perché ovviamente stiamo producendo questa ultima integrazione che dovrà essere valutata e, a seconda di quando ci danno l’ok, partiremo con tutte le procedure. Ci piacerebbe far uscire la gara entro l’anno ma non sono tempistiche che dipendono da noi. Ovviamente prima di far iniziare un cantiere di quella portata è nostra volontà affrontare le fasi di confronto con cittadinanza, associazioni di categoria, Carnevale. Stesso discorso per il mercato, una volta che capiremo esattamente la portata del cantiere". Poi il teatro, il cui cantiere era iniziato salvo poi interrompersi per la vicenda legata all’azienda. Il ponteggio è in fase di smontaggio e il futuro sarà in tribunale. "Sul teatro stiamo lavorando e nel giro di un mese daremo notizie sul da farsi – prosegue –. Stiamo operando per predisporre una nuova gara affinchè un’altra azienda si possa inserire nel cantiere".

Infine palazzo Scarselli, sede della biblioteca. "Abbiamo presentato i progetti che sta esaminando la struttura commissariale e non abbiamo ancora novità – continua – È in una fase ancora endoprocedimentale". A proposito della chiesa di Buonacompra il sindaco assicura che, pur non essendo un’opera di competenza comunale, l’amministrazione sta "seguendo la questione anche su sollecitazione della consulta: so che erano in una fase abbastanza avanzata". E se si parla di ricostruzione, spostandoci sulle competenze della Curia di Bologna, il pensiero va anche alla chiesa del Rosario, per la quale si è in attesa che la Regione autorizzi le integrazioni ultime richieste, e con esse il progetto esecutivo, con integrazioni che sono state consegnate a dicembre scorso. Solo dopo quel via libera si potrà procedere con il bando.