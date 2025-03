"Ricostruzione post alluvione, bene la firma del decreto"

È alla firma di Palazzo Chigi il decreto per semplificare le procedure in ordine agli interventi di ripristino post alluvione. La notizia, comunicata dal Carlino, viene accolta come "un importante passo avanti" da parte del presidente della Regione. D’altra parte, l’obiettivo del documento si muove nella direzione auspicata dallo stesso de Pascale fin da quando era primo cittadino di Ravenna: semplificare le procedure ed evitare l’eventuale sovrapposizione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza dei territori colpiti più volte. In sostanza, impedire che nello stesso comune o frazione si intervenga una prima volta perché esiste un piano relativo ai danni causati dall’alluvione di maggio 2023 e poi una seconda volta solo perché l’iter relativo ai danni delle alluvioni del 2024 ha seguito un percorso differente e autonomo. "Questo decreto – spiega il governatore – rappresenta un passo avanti importante nella logica della collaborazione fra istituzioni. La semplificazione delle procedure e l’approccio pragmatico alla ricostruzione post-alluvione è sempre stata fra le nostre priorità. Il governo, con questo decreto asseconda un desiderio chiaro espresso dai nostri territori. Ora ci aspettiamo lo stesso tipo di approccio anche nella fase più concreta della messa a terra delle opere".