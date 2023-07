Ricostruzione post sisma Arrivata l’enorme gru per il teatro Borgatti

CENTO

Il cantiere del teatro Borgatti entra nel vivo, un lavoro atteso da 11 anni che guarirà le terribili ferite che il sisma aveva inferto a questo luogo tanto amato dai centesi. E’ stata infatti posizionata la gru in via Campagnoli e questo, per tutti, è stato il segno di un cantiere che ora inizierà a lavorare e che davanti avrà 550 giorni per far rivivere il Borgatti e riportarlo alla sua bellezza. Tanti centesi si stanno dicendo emozionati dal vedere finalmente partire il lavoro di recupero e sapere che si potrà tornare a vivere quelle sensazioni particolari che solo un teatro può dare al pubblico. Un cantiere che, si è aperto il 19 giugno e che il comune dice sia di 550 giorni arrivando a conclusione a dicembre 2024, affidato all’impresa edile Ediltor Srl di Torrile, in provincia di Parma, per un importo complessivo di 3.497.803,02 euro. Il comune fa inoltre sapere che i residenti e i commercianti delle vie interessate dal cantiere, potranno ricevere informazioni specifiche sugli aspetti legati alla viabilità inviando una mail a [email protected] . Le comunicazioni saranno inviate dall’Amministrazione ogni qual volta ci saranno modifiche all’attuale viabilità predisposta per la gestione del cantiere.