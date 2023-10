Ricostruzione post sisma, nuova proroga

CENTO

A pochi mesi dal 31 dicembre, data di fine emergenza sisma, nel cui cratere per la provincia di Ferrara ci sono ancora Cento, i Terre del Reno e Bondeno, comuni quest’ultimi che si sono uniti per lanciare un appello al ministro Giorgetti, per continuare le misure messe in campo finora garantendo la fine della ricostruzione. Nel frattempo a muoversi è stata la Regione che annuncia nuovi iter per accelerare la rendicontazione finale e la liquidazione del contributo, ninché alcune proroghe straordinarie con più tempo per completare gli interventi nei cantieri e modifiche anche di alcuni punti riguardanti le proroghe per edifici agricoli. Cento si trova nella situazione di avere ancora diverse opere pubbliche da concludere come il Teatro e da avviare come il Municipio e la biblioteca ma rimangono anche alcune situazioni di ricostruzione privata. Alle prese con le ultime grandi opere pubbliche e la ricostruzione privata c’è anche Terre del Reno mentre parrebbe Bondeno quello con più Mude ancora in lavorazione. Per quanto concerne dunque le novità per le pratiche private Mude, la misura è funzionale ad accelerare la fase di saldo e stabilisce, a partire dal completamento dell’intervento, una tempistica per il deposito della documentazione e dispone che eventuali integrazioni necessarie siano richieste in un’unica soluzione. Così i Comuni possono più celermente, sulla base della documentazione assunta, determinare il contributo finale, concludendo il relativo procedimento. Sul fronte delle proroghe straordinarie, prevista la possibilità di riconoscere ulteriori tempistiche funzionali al completamento dei cantieri con un prolungamento del termine massimo fino a 26 mesi in funzione dell’avanzamento lavori già dichiarato entro ottobre 2023. Mentre per i cantieri per i quali non sia ancora stato attestato uno Sal, la nuova disciplina si applica purché, entro il 30 aprile 2024 si siano avviate le opere con raggiungimento almeno della percentuale per il primo Sal, del 15% del totale. Per le pratiche Sfinge per le aziende, la sarà consentito a imprese agricole di presentare proroga per la conclusione dei lavori e la presentazione della documentazione per la rendicontazione finale entro il 30 ottobre.