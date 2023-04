Ricostruzione post-sisma, un Tavolo per chiudere

CENTO

RICOSTRUZIONE post-sisma con un tavolo tecnico di confronto tra Regione e Governo per accelerare la fase conclusiva. Un incontro tra il presidente Stefano Bonaccini e il ministro per la Protezione civile Sebastiano Nello Musumeci dov’è stato fatto il punto economico-finanziario in vista del superamento dello stato d’emergenza a fine 2023, definendo le esigenze economico-finanziarie e normative. Durante la riunione è stato fatto il punto sullo stato della ricostruzione, praticamente completata quella privata e da completare quella sul patrimonio storico-artistico, con la condivisione da parte di Regione e Governo di un percorso comune.. "Apprezzo l’attenzione e la disponibilità del ministro Musumeci ad accompagnare le fasi conclusive della ricostruzione in Emilia- ha detto Bonaccini- Sono certo che sarà un contributo positivo, e necessario, quello che verrà dal Tavolo tecnico che va ad insediarsi, così da accompagnare anche l’ultima parte di una ricostruzione definita da più parti esemplare".