Ricostruzione, Stellata riabbraccia la Rocca

Un’emozione palpabile ha avvolto Stellata, la frazione di Bondeno che si affaccia sul Po, nel tardo pomeriggio di ieri, in occasione dell’inaugurazione della maestosa Rocca Possente. Dopo anni di lavoro e un impegno corale, uno dei simboli culturali e storici dell’Alto Ferrarese e degli Estensi, all’interno dell’area Unesco, ha riaperto le sue porte, celebrando non solo la ricostruzione post-sisma, ma anche la forza di una comunità capace di guardare avanti. Il sindaco Saletti ha accolto i numerosi presenti con parole cariche di significato, definendo Stellata il ‘fiore all’occhiello’ del territorio. "Oggi con la riapertura e l’inaugurazione ufficiale della Rocca andiamo a mettere un altro tassello importante nella ricostruzione – ha sottolineato il sindaco –. Bondeno è un territorio di confine che non è mai stato confinato e la Rocca Possente è un portale. Il suo restauro non è stato semplice. E’ una ‘bella signora’ che ha una grande storia da raccontare".

Dalle parole del sindaco tanti ringraziamenti. Uno in particolare: a Maria Orlandini che ha seguito, per il comune di Bondeno, il restauro, dalla messa in sicurezza che ha seguito il terremoto del 20 maggio 2012 ad oggi. "Ci abbiamo messo tanto tempo – ha detto Marcella Zappaterra in rappresentanza della Regione Emilia Romagna – ma la ricostruzione è andata avanti bene, nella trasparenza e nella legalità. E’ stata messa in campo una ricostruzione giusta ed efficace. Un grazie va all’Agenzia regionale per la ricostruzione e a tutti gli enti e le imprese che insieme hanno portato avanti questo progetto. E’ stato un restauro complesso – ha aggiunto la Zappaterra – arrivato al completamento solo oggi, ma la scelta, voluta e motivata, dopo il terremoto, è stata quella di partire dai siti strategici di interesse pubblico per poi arrivare a chiese, campanili, musei e luoghi di cultura". "La Rocca è un luogo iconico di grande interesse per il territorio – ha sottolineato Francesca Tomba, Soprintendente della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio –. Siamo all’interno del sito Unesco. Ogni volta è una gioia poter restituire un bene alla comunità. E’ stata una grande esperienza su come lavorare insieme, ognuno con il suo ruolo ha contribuito ad arrivare a questo risultato. E’ il termine ma anche l’inizio – ha ricordato – di un percorso che è la sua valorizzazione".

L’inaugurazione della Rocca Possente di Stellata non è stata solo la celebrazione di un edificio restaurato, ma la tangibile dimostrazione di come la cooperazione, la visione e la resilienza possano trasformare le difficoltà in opportunità, restituendo alla comunità un bene prezioso e identitario. Da qui l’annuncio, del sindaco Saletti, di un importante convegno, sui lavori, il cantiere, il restauro che si terrà nella Rocca Stellata tra settembre ed ottobre.

Claudia Fortini