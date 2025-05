’RicreAmo la Festa’, ecco i numeri della lotteria

Una domenica davvero intensa e ricca di iniziative ha chiuso la diciassettesima edizione di “RicreAmo la Festa”, la sagra organizzata dai ragazzi dei gruppi di Azione Cattolica e dai volontari della parrocchia di Massa Fiscaglia. Una festa partita nel lontano 2007 che è ormai appuntamento fisso ed atteso nel calendario di eventi del Comune, gestita dall’energia e dall’entusiasmo di oltre 50 volontari di tutte le generazioni, con una grande rappresentanza di ragazzi dai 15 ai 20 anni che settimanalmente frequentano l’oratorio e che, nonostante la giovane età, portano avanti con passione, protagonismo e grande senso di responsabilità questa kermesse.

Festa che ha preso il via già da lunedì con l’apertura del bar e le eliminatorie dei tornei di beach volley e calcio a 5, che hanno visto la presenza di 15 squadre provenienti da tutta la provincia con una rappresentanza anche veneta. Dal giovedì sera è partita una “Escape room” all’interno delle sale dell’oratorio con diversi gruppi pronti a risolvere enigmi ed indovinelli nel minor tempo possibile per uscire dalla stanza.

Il venerdì sera la seconda edizione della “Cena con Delitto”, con dodici squadre impegnate, tra una portata e l’altra, a capire la trama della storia imbastita e trovare l’assassino.

Poi, come sempre, il ricco weekend con l’apertura dello stand gastronomico, che ha portato oltre 300 persone a gustare i piatti proposti in stile street food, e gli spettacoli serali tutti a base musicale con la “Napoli Band” a proporre le canzoni della tradizione partenopea, gli “Acoustic Colors” ad allietare il momento dell’aperitivo “Spritziamo la festa”, un evento organizzato grazie al contributo delle attività commerciali del paese, e “Le Favole” a far scatenare tutti con i più grandi successi di una band sempre attuale e trasversale come i grandi Nomadi.

Grande riscontro anche per il “Gusto della Gratitudine” della domenica, il primo pranzo del volontariato fiscagliese che ha riunito, assieme all’Amministrazione Comunale, numerose associazioni del Comune di Fiscaglia per un’occasione di convivialità, confronto e migliore conoscenza reciproca. Infine grande protagonista lo sport con il torneo di basket 3 VS 3 e le finali dei tornei di calcio a 5 e beach volley 3 VS 3. Estratta anche la lotteria con questi numeri vincenti: 2055 (1° premio telefono I-Phone 15), 6056 (secondo premio aspirapolvere Dyson) e 1614 (terzo premio cofanetto Smartbox).