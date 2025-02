Riduciamo la velocità, è gratis

Autovelox sì o no? Una battaglia che va avanti da tempi biblici, oggi più che mai con tre occhi elettronici pronti ad accendersi come vi raccontiamo alle pagine 2-3. Una vittoria della Fiab e dei ciclisti che nel 2022 furono i primi ad alzare la voce per zone ’rosse’ come via Caretti, via Canapa, via dei Calzolai. Se è vero che i velox rimpinguano le casse dei Comuni, è altrettanto vero che accrescono la sicurezza, soprattutto in una provincia, la nostra, che dal 1998 vanta il triste record di 1800 croci. Dopo un anno di città a 30 orari, Bologna ha ridotto le vittime della strada del 49% (0 pedoni). C’è un modo per evitare una multa da velox: ridurre la velocità. Il costo? È gratis.