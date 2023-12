Riduzione della Tari per le imprese: "Vogliamo sostenere le attività"

Un aiuto concreto alle imprese del territorio è stato messo in campo dall’Amministrazione comunale di Tresignana. Anche quest’anno, infatti, è stato previsto uno stanziamento di 40mila euro che consentirà una riduzione della Tari (tariffa sui rifiuti) per l’anno 2023, dedicata alle

utenze non domestiche (negozi, pubblici esercizi, attività artigianali e industriali, uffici, ecc…). La riduzione sarà applicata alla parte variabile della tariffa. I beneficiari della misura non dovranno produrre alcuna domanda o documento: la riduzione, infatti, verrà applicata dalla società Clara, gestore della raccolta rifiuti sul territorio, cui saranno direttamente trasferite le risorse stanziate attraverso un’apposita variazione di Bilancio da parte del Comune. L’applicazione della copertura del costo della tariffa delle utenze non domestiche sulla fatturazione dell’ultimo quadrimestre anno 2023 verrà riportata in fattura con la dicitura ‘sconto del 33,5% applicato in base alla determinazione n° 186 del 14-12-2023 del Comune di Tresignana’. Dunque, la misura verrà applicata in maniera automatica, senza aggravi burocratici per le attività interessate. "Riproponiamo anche quest’anno la riduzione della Tari per le utenze non domestiche del nostro territorio comunale - dichiara il sindaco di Tresignana, Laura Perelli –. Una misura con cui la nostra Amministrazione comunale intende sostenere le attività produttive locali, che rappresentano una parte imprescindibile del nostro tessuto economico, ed è volta a mitigare la situazione di criticità e gli effetti della faticosa ripresa economica nel periodo post Covid che le imprese stanno ancora affrontando".