Rientra in Italia dopo l’espulsione Condannato

Otto mesi di reclusione per essere rientrato in Italia in maniera irregolare, oltre alla pena che già doveva finire di scontare per le scorribande della ‘banda del buco’. Si è concluso ieri pomeriggio il processo in rito abbreviato per un giovane moldavo arrestato a metà agosto dalla polizia di Stato. Il ragazzo – ora in carcere – era stato condannato per una serie di furti commessi insieme alla gang che aveva inanellato una cinquantina di colpi tra Ferrara, Ravenna, Reggio Emilia, Bologna e Modena. Una pena severa, in parte già scontata. Gli mancavano ancora un anno e dieci mesi, ma di recente aveva accettato di essere espulso dall’Italia e rimpatriato in Moldavia come alternativa alla detenzione nel nostro Paese. Le cose non sono però andate come programmato. L’uomo, infatti, ha deciso di fare rientro in Italia senza averne titolo. Una mossa che ha avuto come risultato soltanto un arresto e nuovi guai giudiziari.