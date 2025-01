"Rientro da incubo per le barche. È allarme insabbiamento al porto"

Un grave problema di insabbiamento sta interessando il canale di navigazione che conduce al Porto di Goro. Diversi sono i pescatori che hanno segnalato la criticità, anche tramite alcuni video che sono pervenuti all’attenzione del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Fausto Gianella, già pronto a presentare un’interrogazione alla giunta dell’Emilia-Romagna guidata dal presidente Michele De Pascale. "È una situazione inaccettabile – incalza Gianella -, in quanto mette a rischio la sicurezza e l’incolumità dei pescatori che hanno grossissime difficoltà nel far rientrare al porto le loro imbarcazioni a causa dell’insabbiamento del fondale. Tra l’altro, si tratta di un fenomeno che non è limitato alla sola Goro, ma da tempo anche il porto canale di Porto Garibaldi, nonché Cesenatico. Quindi, è un problema di diffuso che va affrontato in maniera tempestiva". Come? "Con una operazione urgente di escavo dei canali afferenti alle aree portuali, per ripristinare le condizioni di sicurezza per il passaggio delle imbarcazioni". È questa la richiesta che l’esponente di Fratelli d’Italia si appresta ad avanzare alla Regione. Questo, considerando anche l’importanza che rivestono i canali per il settore ittico, che sta già affrontando numerose difficoltà. Prima fra tutte, l’emergenza legata alla proliferazione del granchio blu, al centro del maxi-piano nazionale recentemente presentato dal Governo. Proprio a causa della crisi provocata dal dannoso crostaceo che ha praticamente azzerato la produzione di vongole, a Goro vi sono stati alcuni pescatori che hanno deciso di tornare al "vecchio mestiere", ossia alla pesca in mare: "Hanno cercato di far fronte così alla drammatica crisi che ha colpito la Sacca – spiega Gianella –. Ciò ha ovviamente comportato un aumento di barche che attraccano al porto di Goro. Attualmente si contano quindici pescherecci di persone che hanno scelto di intraprendere questa attività e che, ora, si trovano a ’combattere’ con un nuovo problema dovuto all’insabbiamento del fondale del canale navigabile che rende difficoltoso, nonché rischioso il rientro e l’uscita dall’area portuale". Da qui, dunque, l’appello di Gianella alla Regione, affinché vi sia un intervento urgente.

Valerio Franzoni