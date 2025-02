Rievocazioni storiche, ok alla legge: "Associazioni, ruolo determinante"

Ieri, nella sala stampa della Camera dei deputati, conferenza sulla legge nazionale delle rievocazioni storiche, in vigore dal primo novembre 2024. Presenti gli onorevoli Federico Mollicone e Virginio Caparvi, firmatari della legge, il direttore dell’Istituto Centrale patrimonio immateriale Leandro Ventura e i presidenti delle associazioni regionali Carlo Paolocci (Umbria), Roberta Benini (Toscana), il ferrarese Giannantonio Braghiroli (Emilia-Romagna), Antonio Tempesta (Lazio) assieme a tanti altri rappresentanti delle associazioni regionali. Durante l’incontro è stata ribadita l’importanza della sinergia tra Ministero, Istituto e Associazioni regionali sia nella fase preparatoria della legge che nell’iter applicativo.

"E’ con immenso orgoglio e soddisfazione – commentano Giannantonio Braghiroli, presidente dell’Aerrs Associazione Emilia-Romagna Rievocazioni Storiche, Roberta Benini, Comitato Storico della Regione Toscana, Carlo Paolocci, Associazione Umbra Rievocazioni Storiche, Andrea Monteriù, Associazione Marchigiana Rievocazioni Storiche e Antonio Tempesta, Associazione Rievocazioni Storiche del Lazio – che dopo tanti anni abbiamo una legge ad hoc sulle Rievocazioni storiche. Un traguardo storico che abbiamo cercato e sostenuto con determinazione e contributo di idee. Grazie all’impegno congiunto e alla memoria presentata dalle nostre associazioni abbiamo contribuito a definire un quadro normativo che riconosce e valorizza il ruolo delle manifestazioni di rievocazione storica nel patrimonio culturale e sociale del nostro Paese. Le nostre continue interlocuzioni con i parlamentari e i soggetti preposti – continuano – hanno permesso di inserire nel testo legislativo i contributi, le istanze e i suggerimenti da noi proposti, per dare la giusta importanza e il dovuto riconoscimento legislativo al patrimonio culturale immateriale che rappresentano le rievocazioni storiche, oltre al ruolo che esse svolgono nella formazione, nella crescita socio-culturale e turistico-economica della nostra comunità nazionale. Si tratta di un passaggio fondamentale per una materia che abbraccia in modo trasversale ambiti interdisciplinari che spaziano, solo per fare qualche esempio, da aspetti culturali, quali la ricerca storica a discipline tecniche quali l’utilizzo o il porto delle repliche di armi, fino alla sicurezza degli eventi, alla gestione promozionale o, ancora, all’educazione delle scuole".

