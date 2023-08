Rifacimento strade, stanziato un milione di euro

CENTO

"Da qualche giorno stiamo passeggiando e transitando in auto su una nuova via Baruffaldi, rifatto manto stradale e marciapiedi". E’ il sindaco Edoardo Accorsi a spiegare il risultato dei lavori ma anche il piano di manutenzione strade. "Un accesso importante del centro storico, dove ha anche sede una scuola, e che sarà una delle vie di ingresso alla nuova Pinacoteca – prosegue il primo cittadino - le esigenze sono tante e, da anni c’è ancora tanto altro da fare e per questo, abbiamo stanziato più di un milione di euro per la manutenzione straordinaria delle strade. E lo vogliamo fare prima della metà mandato, non negli ultimi mesi".

Una cifra importante che permetterà all’amministrazione comunale di mettere mano alle tante strade che necessitano di manutenzione. "Dal capoluogo alle frazioni sottolinea il sindaco Accorsi – Proprio in queste settimane gli uffici comunali stanno lavorando alle progettazioni definitive. Così facendo a partire dai prossimi mesi, meteo e procedure amministrative permettendo, inizieremo a vederne i risultati. C’ è tanta strada da fare e la faremo, un pezzo alla volta".

l.g.