"Riferimento insostituibile per la salute della comunità"

"Grazie per quello che fate. Il 12 maggio è ogni giorno, negli ospedali e nelle strutture in cui vengono assistiti con dedizione cittadini fragili, anziani e con patologie". Lo ha dichiarato l’assessore alle Politiche sociosanitarie Cristina Coletti che, in occasione della Giornata internazionale dell’infermiere – celebrata ieri – ha portato i saluti al banchetto allestito in piazza Trento Trieste da Opi Ferrara (Ordine delle professioni infermieristiche). L’Opi associa su base provinciale circa 3.400 infermieri. "Grazie per l’iniziativa – prosegue l’assessore Coletti – che in questa giornata si realizza per la prima volta nella piazza principale di Ferrara, grazie anche al patrocinio concesso dall’assessorato alle Politiche sociosanitarie. È più che mai fondamentale riconoscere il valore umano e professionale degli infermieri, un riferimento insostituibile per la salute e il benessere della comunità". Assistenza, educazione, prevenzione e formazione sono le parole chiave promosse al punto informativo e messe a disposizione dei passanti.

"L’infermiere – dicono Micaela Prandini, segretaria del consiglio direttivo di Opi Ferrara, Federica Serio, consigliera, Chiara Balboni e Zina Malcova, laureande – è una figura che non esercita solamente un ruolo assistenziale, ma promuove anche l’educazione ai corretti stili di vita. Lavorando in diversi contesti territoriali fa anche prevenzione e formazione, tenendosi in costante aggiornamento". Motivi in più per non trascurare una professione che ricopre un ruolo chiave nel sistema sanitario.