Ancora un’aggressione in carcere. Nel pomeriggio di martedì, un agente penitenziario è stato assalito da un detenuto in stato di alterazione. Il poliziotto stava provando a convincerlo a sottoporsi a una visita medica in infermeria. L’operatore, preso alla sprovvista dalla violenza mostrata dal ristretto, è caduto rovinosamente a terra, sbattendo la schiena contro un cancello, prima di riuscire a intervenire, col supporto di altri due poliziotti per riportare la situazione in sicurezza. A seguito dell’episodio la segreteria dell’Fns Cisl ha inviato "un plauso agli agenti intervenuti, i quali hanno permesso che nessun altro si facesse male" e l’augurio di "pronta guarigione allo sfortunato poliziotto, riconosciuto guaribile, salvo complicazioni, in 10 giorni". Il sindacato rimarca però le problematiche che si susseguono ormai da tempo tra le mura dell’Arginone. "Il fenomeno delle aggressioni al personale di polizia penitenziaria è tristemente in aumento su tutto il territorio – afferma la sigla –; purtroppo a Ferrara si registra una percentuale molto superiore alla media nazionale di infortuni sul lavoro, senza che nessuno si faccia veramente carico di capirne i motivi e intervenire per risolverli. Sembra che, nonostante la lunga protesta messa in atto dal personale, non si sia arrivati alle soluzioni sperate".