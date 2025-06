Rifiutano l’alcol test, due denunciati

Ferrara, 21 giugno 2025 – Nel corso del primo settimana estivo, le pattuglie della compagnia carabinieri di Copparo hanno attuato, per prevenire i reati contro il patrimonio e le violazioni al Codice della strada, controlli straordinari nel territorio del comune di Riva del Po in particolare lungo le principali arterie di viabilità ordinaria come la Sp 12 e la Sp24. Proprio in tale contesto i carabinieri la scorsa notte hanno notato un’utilitaria che percorreva a velocità sostenuta e zigzagando una delle citate arterie stradali; hanno pertanto deciso di seguirla e di intimare l’alt con le sirene e lampeggianti.

A bordo vi erano due uomini (poi risultati risiedere nel basso ferrarese) i quali, invece di fermarsi, si sono dati alla fuga accelerando la marcia. Una volta raggiunti dai militari, i due hanno anche tentato di “scambiarsi” al posto di guida. A quel punto la pattuglia, incredula e stupita per il maldestro tentativo dei fuggitivi, ha deciso di sottoporre entrambi all’alcoltest. A fronte del secco loro rifiuto (consentito dal Codice della Strada ma che comporta in questo caso l’applicazione del massimo delle sanzioni come in caso di positività), gli stessi sono stati denunciati. Inoltre, il conducente e proprietario del mezzo risultava alla guida con patente revoca, motivo per il quale è stato sanzionato con un’ammenda che va da 2.200 ai 9.000 euro.