Rifiuti abbandonati, all’opera gli alunni delle scuole

Due giornate all’insegna della cura dell’ambiente si sono tenute la scorsa settimana grazie all’iniziativa ‘Puliamo il Mondo’, promossa dal circolo Legambiente del Delta del Po. Giovedì scorso sono stati protagonisti i giovanissimi di Goro e Gorino. Gli alunni della quarta elementare di Goro, accompagnati dalle insegnanti, dai volontari e dall’assessore alla Cultura Daniela Mangolini, hanno raccolto in una decina di sacchi i rifiuti abbandonati nella Sacca. Scarpe e vestiti, coperta di lana, calze per la coltivazione dei mitili sono stati recuperati dagli studenti che hanno raccolto anche piccoli pezzi di plastica dannosi per le specie marine. I ragazzi della prima media di Goro, invece, sono stati impegnati al porto di Gorino: dopo una breve presentazione dell’attività di ‘Puliamo il Mondo’ da parte dei volontari di Legambiente, sono stati distribuiti guanti e sacchi per svolgere un’azione meritoria di grande valore, svolta anche con gli alunni della scuola ‘Anna Frank’ di Lagosanto. I giovani, accompagnati da tre insegnanti, si sono ritrovati al parco comunale ‘Pinocchio’ e, in breve tempo, hanno recuperato sette sacchi di rifiuti. Terminata la raccolta, è stata realizzata una ‘installazione’ che pubblicizza l’attività dei ragazzi.