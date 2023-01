Rifiuti abbandonati, arrivano le fototrappole

Abbandono dei rifiuti: a Vigarano arrivano le fototrappole e i volontari per l’ambiente. "E’ un problema che come in tutti i comuni anche il nostro paese soffre – premette il vicesindaco Mauro Zanella - . Abbiamo, in determinate località, soprattutto dove ci sono campane del vetro e i contenitori di abiti usati, persone che spesso abbandonano rifiuti di ogni genere. E’ un problema che ha ripercussioni ambientali ma anche economiche".

Per recuperare rifiuti abbandonati nelle campagne e vicino i contenitori nei centri abitati, l’amministrazione comunale di Vigarano spende quasi 100 mila euro all’anno. "Dobbiamo interessare Clara affinchè provveda allo sgombro – spiega il vicesindaco – e questi servizi aggiuntivi non sono di certo gratuiti ma ricadono sulla collettività. Questi episodi devono essere ridotti a zero – tuona Zanella - . Non stiamo di certo con le mani in mano. Ci stiamo organizzando". "Si tratta di una cifra che su un bilancio come il nostro ha un’incidenza importante – spiega l’assessore all’ambiente Francesca Lambertini -. Tutto questo a fronte di una percentuale molto elevata della raccolta differenziata, che raggiunge l’85% tanto che il comune ha ricevuto un riconoscimento per questo, ad indicare l’indice di civiltà dei cittadini virtuosi di Vigarano che sono la maggioranza e che si impegnano a rispettare l’ambiente. Gli atti di abbandono – insiste l’assessore - oltre a creare un impatto economico importante, vanno a danneggiare il comportamento virtuoso di tutto il resto della comunità". Da qui l’annuncio: "Abbiamo intenzione di avere tolleranza zero verso chi abbandona i rifiuti – annuncia la Lambertini -. Essendo entrati, dal primo gennaio, nella Polizia Locale dell’Alto Ferrarese abbiamo già chiesto le fototrappole che saranno istallate". Umberto Gardenghi, consigliere della Lega, su questo fronte è impegnato in una nuova iniziativa: "Stiamo pensando di creare un gruppo di volontari per la sicurezza ambientale e non solo – spiega - . Faremo iniziative e corsi per cercare di dare una mano. Troppi rifiuti, anche ingombranti vengono abbandonati nelle nostre compagne. Un fenomeno in crescita esponenziale".

Claudia Fortini