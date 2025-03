Rifiuti abbandonati in centro. Contarini: "Metodo sbagliato"

"Già il paese è messo da schifo, se poi si aggiunge un metodo di raccolta non adatto ai nostri marciapiedi e lo si preferisce al posto di qualche punto di civiltà in più, ecco che il senso di povertà e arretratezza è servito". E’ la tesi Massimo Contarini, segretario portuense della Lega, che ha messo nero su bianco in un’interrogazione il tema dell’abbandono dei rifiuti in centro.

"E’ sotto gli occhi di tutti un fenomeno che persiste da quando il Comune di Portomaggiore ha adottato il metodo di raccolta ’porta a porta’: l’abbandono "temporaneo" dei rifiuti sui marciapiedi – afferma il leader locale della Lega e consigliere comunale di Uniti per Portomaggiore – Definiamo tale abbandono temporaneo poiché, al raggiungimento di un certo orario, i rifiuti inizialmente non autorizzati diventano conformi alle regole vigenti. Nello specifico, si tratta dell’esposizione di sacchi o bidoni della raccolta differenziata fuori dagli orari stabiliti. Questo fenomeno si verifica quotidianamente in molte vie di Portomaggiore, con particolare intensità a partire dal primo pomeriggio, specialmente la domenica".

E conclude chiedendo al sindaco Dario Bernardi un giro di vite da parte delle forze dell’ordine: "Quante sanzioni sono state elevate negli ultimi tre anni e per quale importo totale? L’Amministrazione intende modificare l’orario di esposizione dei rifiuti, anticipandolo, così da evitare che i cittadini siano esposti al rischio di sanzioni o di eventuali responsabilità legali in caso di incidenti legati alla presenza dei rifiuti sui marciapiedi?".