"Rifiuti abbandonati in piazzale Emilia, al Barco"

Caro Carlino,

invito il comune di Ferrara ad installare le telecamere su uno degli innumerevoli alberi adiacente la stazione dei cassonetti siti in piazzale Emilia al Barco. Questa situazione si protrae da quando sono stati posizionati i cassonetti con calotte e io stessa ho visto gente scaricare sacchi ingombranti, riprendendo verbalmente gli sconsiderati individui. Questa la situazione da diversi giorni, con persino un bins pieno di rifiuti non certo scaricato da un’auto. Grazie per la pubblicazione,

Una cittadina indignata