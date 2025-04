Rifiuti abbandonati in zona Ceres. Salatiello: "Soluzione imminente"

A seguito dell’interrogazione di Fratelli d’Italia sul problema dei rifiuti e degli abbandoni alla zona vicina alla Ceres, più volte e da anni lamentati anche dagli stessi residenti, è l’assessore Vito Salatiello a replicare. "Mi si accusa di mancanza di visione sul tema dei rifiuti – dice – quando al mio arrivo ricordo ciclabili e camminamenti impraticabili per la mancanza di spazzamento, una municipalizzata senza piano industriale e affidamento e senza una visione, zone di città con sistemi di raccolta fuori da ogni contesto e servizi ai cittadini richiesti da anni e mai ascoltati, con un dimezzamento del servizio su tre quarti del territorio nel 2019. Oggi l’azienda ha prospettive di sviluppo valutabili in ogni direzione, offre una regolare esecuzione dello spazzamento, abbiamo risolto diverse criticità in tanti quartieri e attivato diversi servizi".

E sulla Ceres. "Sono in arrivo le isolette di flessibilizzazione, in sostituzione del costosissimo Ecostop e anche sul quartiere Ceres la soluzione è imminente, vedrà coinvolti molti settori dell’amministrazione e anche la comunità del quartiere". E sempre per la Ceres, analizza. "Si accusa una mancanza di servizio, quando invece è evidente che c’è un concentrato di cattiva gestione del sistema di smaltimento da parte di diversi utenti. Invito tutti a venire insieme a me un martedì mattina per provare a dire il contrario. Mi sono trovato con un sistema misto a metà: un porta a porta solo per alcuni, senza condivisione con i residenti. Da mesi va avanti il mio confronto, non privo di difficoltà, con l’abitato, per strutturare un sistema di raccolta consono all’alta densità abitativa. Confronto che sarebbe molto facilitato se si smettesse di fomentare pretese fuori dal tempo. Invito ad informarsi e a riflettere sul punto di partenza, prima di scaricare responsabilità".