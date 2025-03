Rifiuti abbandonati lungo la Superstrada, c’è anche una cucina

C’era anche una cucina componibile completa che i volontari di Bulldozer hanno trovato abbandonata da incivili lungo la superstrada Ferrara-mare, in zona Ostellato, domenica scorsa su una piazzola di emergenza. Oltre alla cucina, rinvenuti, raccolti differenziati e trasportati 37 sacchi di immondizia indifferenziata, 4 sacchi vetro e lattine, 1 sacco di plastica di vario genere, 1 pneumatico da camion, 40 chilogrammi di ferro, 60 chilogrammi di legno, 1 boiler, 1 forno, 1 piano cottura, 1 lavandino per la cucina, 1 materasso singolo, 1 estintore, 1 box bimbo, 1 triciclo, 1 culla per neonati, 2 televisori, ingombranti vari. Il tutto segnalato a Clara per il successivo trasporto. Restiamo in tema ambientale a Ostellato, dove il Comune ha accolto le rimostranze di molti residenti rispetto al fatto che i sacchetti per la raccolta del rifiuto umido si rompono con estrema facilità. E’ stata organizzata una distribuzione di sacchetti più resistenti, in municipio. Si potrà ritirare una nuova dotazione di sacchetti per l’umido negli orari di apertura del Comune rivolgendosi ai messi comunali.