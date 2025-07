"Rifiuti abbandonati, problema serio a Burana"

Stato di degrado e abbandono di rifiuti nell’area di parcheggio di fronte al cimitero della frazione di Burana. Una ferita per i cittadini di una frazione che continuano a segnalarla. Tommaso Corradi (foto), consigliere di ‘Bondeno in testa’ e segretario del Pd di Bondeno, ha preso carta e penna e ha scritto un’interpellanza al sindaco. Si tratta dell’area antistante il cimitero della frazione di Burana "È inaccettabile che un’area così sensibile sia lasciata in condizioni di degrado – fa notare Corradi – in balia di persone incivili. I cittadini meritano un ambiente decoroso e pulito, soprattutto in prossimità di un luogo dedicato al ricordo dei propri cari". Un’interpellanza che chiede risposta facendosi portavoce di segnalazioni che arrivano dai residenti della frazione di Bondeno. "Riceviamo quasi quotidianamente segnalazioni e foto che documentano un vero e proprio degrado – documenta Corradi –, l’abbandono indiscriminato di rifiuti nell’area antistante il cimitero della frazione è sotto gli occhi di tutti". L’area in questione, che ospita anche i raccoglitori per il vetro, è diventata purtroppo un punto di riferimento per l’abbandono di ogni genere di spazzatura, come testimoniato dalle numerose segnalazioni fotografiche pervenute ai consiglieri da parte dei residenti. La preoccupazione si estende anche alla questione della videosorveglianza. "Sebbene sia ancora presente un cartello che indica la presenza di una telecamera – spiega Corradi – non è chiaro se il sistema sia effettivamente operativo o se la telecamera sia guasta". Da qui l’interrogazione e la richiesta, alla giunta, di risposte.

Claudia Fortini