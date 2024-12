Rifiuti abbandonati, trovati i trasgressori

Prosegue con determinazione l’impegno dell’amministrazione comunale di Terre del Reno nella lotta all’abbandono indiscriminato di rifiuti sul territorio. A seguito di recenti controlli e verifiche effettuati dalla Polizia Municipale, in collaborazione con gli operatori di Clara S.p.A., sono stati individuati i responsabili di tre episodi di abbandono rifiuti in tre diverse località del Comune. Grazie all’attento lavoro degli agenti e alla meticolosa analisi condotta dagli operatori di Clara, è stato possibile rintracciare i trasgressori. Nei loro confronti saranno emessi verbali con pesanti sanzioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L’assessore all’ambiente Gianfranco Guizzardi ha commentato: "Questi risultati dimostrano che il lavoro di squadra tra amministrazione, Polizia Municipale e Clara può davvero fare la differenza nella tutela dell’ambiente. Abbandonare rifiuti non è solo un atto di inciviltà, ma anche un comportamento che mette a rischio il decoro del nostro territorio e la qualità della vita dei nostri cittadini. Con queste sanzioni, vogliamo lanciare un messaggio chiaro: non tollereremo azioni che danneggiano la nostra comunità e l’ambiente".