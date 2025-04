"Rifiuti accatastati in zona Ceres"

"La città versa in uno stato di incuria inaccettabile e la situazione della raccolta e gestione dei rifiuti ha raggiunto livelli allarmanti, con cumuli di immondizia che si moltiplicano per le strade, nei quartieri centrali come nelle periferie". È l’allarme lanciato dalla consigliera Francesca Caldarone (Fratelli d’Italia) che ha inoltrato anche una interrogazione alla giunta Accorsi alla luce degli ultimi abbandoni nell’area del parcheggio tra Ceres e Pandurera.

"In particolare alla Ceres, la condizione è ormai insostenibile – dice –: rifiuti accatastati ovunque, marciapiedi impraticabili e un senso di abbandono che colpisce residenti e visitatori. I cittadini sono esasperati. Le segnalazioni aumentano, ma restano inascoltate. La gestione dei rifiuti si rivela inefficiente, scoordinata e priva di visione. Nessun piano concreto per migliorare la raccolta, nessun intervento straordinario nelle zone più critiche, nessuna assunzione di responsabilità da parte dell’amministrazione". E dunque procede con l’inoltro del documento. "Interrogo sindaco e assessore competente per sapere se sono a conoscenza della grave situazione di degrado in cui versa la zona della Ceres e, più in generale, della gestione deficitaria dei rifiuti in città".