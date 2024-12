Rifiuti, al via la nuova raccolta porta a porta

COPPARO

A partire dalla giornata di ieri, sono diventate definitive le nuove regole per l’esposizione dei contenitori per quanto concerne la raccolta dei rifiuti "porta a porta" nel territorio di Copparo, gestita dalla società Clara. Nei mesi scorsi, infatti, tutti gli utenti hanno ricevuto alcuni contenitori rigidi: un bidone carrellato con coperchio blu per la carta e il cartone, un bidone con coperchio grigio per la raccolta del rifiuto non riciclabile (da 30 o 120 litri in base alla dimensione del nucleo famigliare); un bidone carrellato da 240 litri con coperchio verde per l’erba e gli scarti vegetali. Per la raccolta porta a porta del verde non sarà dunque più ammesso l’uso dei sacchi a rendere delle dotazioni passate. I rifiuti vegetali andranno inseriti sfusi nel bidone, senza l’uso di sacchi. Riguardo la raccolta della carta, l’esposizione sarà accettata solo con bidoni marcati Clara oppure all’interno di imballaggi in carta e/o cartone a perdere (scatoloni, sacchetti in carta, ecc...), mentre non sarà più possibile esporla in contenitori di proprietà a rendere. Infine, per quanto concerne il rifiuto non riciclabile, già a partire da questa settimana sarà necessario esporre solo i contenitori rigidi. All’interno del bidone di colore grigio saranno ammessi sacchetti semitrasparenti di qualsiasi tipo, compresi quelli grigi marcati Clara, purché completamente inseriti nel contenitore. Non saranno raccolti sacchi esposti all’esterno del bidone, né sistemati all’interno in modo tale da far rimanere aperto il coperchio. Resteranno invece invariati i servizi di raccolta degli imballaggi in plastica e lattine e dell’umido organico. "Si tratta di un’evoluzione del sistema "porta a porta" – si legge nella comunicazione della società Clara, riportata sul sito del Comune di Copparo - che ha l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio aumentando anche gli standard di sicurezza per gli operatori e per gli utenti. Per questo motivo, chi non fosse ancora in possesso dei contenitori rigidi deve contattare al più presto Clara e fissare un appuntamento per la consegna a domicilio, così da poter utilizzare regolarmente il servizio". Per tutte le informazioni, è possibile consultare il sito web www.clarambiente.it.

v.f.