"Rifiuti, aumenti fino a 70 euro inaccettabili"

CENTO

Polemiche dopo la recente Commissione ambiente dove si è parlato di aumenti e comportamento del gestore rifiuti di Clara. "Ci saranno aumenti che potranno variare da pochi euro fino a 75 euro in un anno - dice la presidente di Commissione Elisabetta Giberti - Questi aumenti sono calcolati sul 2021 e derivano dall’aumento dei costi subito da Clara. E il timore è che saranno ancora più alti i prossimi anni visto il caro prezzi del 2022, incidendo ulteriormente sui cittadini l’anno prossimo". E rincara. "Più preoccupante è la modalità priva di dialogo - prosegue- rispetto alle segnalazioni che avevamo fatto alla prima Commissione non c’è stato nessun passo. Il vicesindaco Vito Salatiello ha fatto presente che quanto richiesto per migliorare le segnalazioni di disservizi si può fare, come si vede da altri gestori, ma Clara si è trincerata in modo rigido dietro le indicazioni Arera. C’è stata una discussione particolarmente accesa ed è emerso anche che non vogliono mettere risorse. Salatiello si è offerto di ragionarne pensando ad un’azione del comune per agevolare questo aspetto ma non si sono mostrati aperti. I disservizi? Vengono ignorati perché il metodo di segnalazione taglia metà dei cittadini a causa dell’analfabetizzazione informatica. Non si tiene in considerazione e questo è molto negativo perché si continua ad andare avanti senza ascoltare i territori. E solo grazie alla preparazione e tenacia di Salatiello è riuscito ad ottenere i contenitori per l’olio per le frazioni e l’arrivo delle prime isole di flessibilizzazione ecologiche, le prime su XII Morelli e Casumaro". E la voce di Fratelli d’Italia. "Clara andrebbe sostituita con un Ente adeguato alle esigenze di una città come Cento, vicino ai cittadini in termini di servizi e costi gestionali - tuona Francesca Caldarone - durante la Commissione abbiamo saputo che la Tariffa è in aumento per tutti gli utenti, attività commerciali comprese anche fino a 300 euro l’anno. Sono sbalordita dalla superficialità con cui si trattano questi argomenti che toccano ancora le tasche dei cittadini e indignata della dirigenza che dice che gli aumenti non sono allarmanti". E amplia. "I cittadini vedono aumentarsi le tasse e non ricevono servizi adeguati".

Laura Guerra